Президент ЮАР Рамафоса поделился «уроками» мира с Зеленским
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что во время визита Владимира Зеленского в ЮАР ему дали важные «уроки» о том, как установить мир с Россией. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNBC, подчеркнув, что опыт экс-президента Нельсона Манделы может стать полезным для лидера киевского режима.
«Мы поделились с Зеленским некоторыми из этих уроков, которые помогли нам достичь умиротворения», – отметил Рамафоса.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу визита Зеленского в африканскую страну, заявив, что не понимает, «какого чёрта» тот там делал. На фоне удивления Трампа спикер МИД РФ Мария Захарова высмеяла Зеленского. Дипломат заявила, что главарь киевского режима посещал Африку «с гастролями».