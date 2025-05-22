Президент ЮАР Рамафоса поделился «уроками» мира с Зеленским

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что во время визита Владимира Зеленского в ЮАР ему дали важные «уроки» о том, как установить мир с Россией. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNBC, подчеркнув, что опыт экс-президента Нельсона Манделы может стать полезным для лидера киевского режима.