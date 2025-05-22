Захарова высмеяла «гастроли» Зеленского в ЮАР на фоне удивления Трампа
Захарова назвала поездку Зеленского в ЮАР гастролями
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Истинной целью поездки Владимира Зеленского в ЮАР были гастроли. Об этом с иронией заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Так у него гастроли», — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, что президент США Дональд Трамп во время встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой поделился своим недоумением по поводу африканского турне Зеленского. «Какого чёрта?» — задался вопросом республиканец.