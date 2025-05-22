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21 мая, 21:14

Захарова высмеяла «гастроли» Зеленского в ЮАР на фоне удивления Трампа

Захарова назвала поездку Зеленского в ЮАР гастролями

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Истинной целью поездки Владимира Зеленского в ЮАР были гастроли. Об этом с иронией заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так у него гастроли», написала она в своём телеграм-канале.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп во время встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой поделился своим недоумением по поводу африканского турне Зеленского. «Какого чёрта?» — задался вопросом республиканец.

Артём Гапоненко
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