«Какого чёрта?»: Трамп задался вопросом о смысле поездки Зеленского в ЮАР
Трамп заявил, что не понял, какого чёрта Зеленский ездил в ЮАР
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой отметил, что был удивлён визиту Владимира Зеленского в Южную Африку. По словам главы Белого дома, ему кажется странным, что лидер киевского режима решил поехать в страну, которая считается партнёром России и состоит в объединении БРИКС.
«Я позвонил Зеленскому, они сказали: «Он в Южной Африке». Я говорю: «Какого чёрта он делает в Южной Африке? Это странно», — отметил Трамп.
Напомним, Владимир Зеленский приезжал в ЮАР с официальным визитом 10 апреля. В Раде испугались, что лидер киевского режима намерен бежать через Африку из-за накала политических страстей. Глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула отметил, что визит бывшего комика в страну, которая является союзником России, преследует цель поддержания и дальнейшего разжигания конфликта.