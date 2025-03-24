В Раде боятся побега Зеленского во время официального визита в Африку
Дубинский: Зеленский может сбежать с Украины, не вернувшись из поездки в ЮАР
Владимир Зеленский может сбежать при первой же возможности, например, во время официального визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Есть вероятность, что глава киевского режима просто не вернётся из своей рабочей поездки, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Ходят упорные слухи, что Зеленский скоро уйдёт после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернётся (после 20 апреля)», — написал Дубинский.
По словам нардепа, в настоящее время на Украине растёт количество слухов о вероятном «транзите власти» после достижения перемирия с Россией.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приедет в ЮАР с официальным визитом 10 апреля. А в США заявили, что 20 апреля могут заключить соглашение о перемирии в Киеве. К этой дате США планирует закрыть все вопросы по украинскому урегулированию, но сроки могут сдвинуться, если стороны не достигнут принципиальных договорённостей.
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