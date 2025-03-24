Владимир Зеленский может сбежать при первой же возможности, например, во время официального визита в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Есть вероятность, что глава киевского режима просто не вернётся из своей рабочей поездки, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Ходят упорные слухи, что Зеленский скоро уйдёт после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернётся (после 20 апреля)», — написал Дубинский.

По словам нардепа, в настоящее время на Украине растёт количество слухов о вероятном «транзите власти» после достижения перемирия с Россией.