Зеленский посетит ЮАР

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Владимир Зеленский посетит страну с официальным визитом 10 апреля. В беседе с агентством РИА «Новости» он подтвердил данную информацию.

В конце февраля президент ЮАР Сирил Рамафоса анонсировал предстоящий официальный визит Владимира Зеленского, который ожидается в ближайшее время. Он подчеркнул, что Южноафриканская Республика продолжает активно поддерживать усилия по установлению диалога между Россией и Украиной.