Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 09:34

Зеленский посетит ЮАР

В ЮАР заявили, что Зеленский посетит страну 10 апреля

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Владимир Зеленский посетит страну с официальным визитом 10 апреля. В беседе с агентством РИА «Новости» он подтвердил данную информацию.

В конце февраля президент ЮАР Сирил Рамафоса анонсировал предстоящий официальный визит Владимира Зеленского, который ожидается в ближайшее время. Он подчеркнул, что Южноафриканская Республика продолжает активно поддерживать усилия по установлению диалога между Россией и Украиной.

Прошлый международный визит Зеленского обернулся для него провалом. Речь идёт о поездке главы киевского режима в США, где тот умудрился поругаться с президентом Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом Вэнсом. Глава Штатов упрекнул гостя в отсутствии должной благодарности за предоставленную помощь, а тот в ответ начал пререкаться, после чего был выгнан из Белого дома. Позже в западных СМИ появились сообщения, что американская администрация в частном порядке потребовала извинений на камеру от Зеленского.

Зеленский попробовал задобрить Трампа, но так и не извинился за скандал в Белом доме
Зеленский попробовал задобрить Трампа, но так и не извинился за скандал в Белом доме
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Оксана Попова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • юар
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar