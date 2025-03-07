Зеленский посетит ЮАР
В ЮАР заявили, что Зеленский посетит страну 10 апреля
Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Владимир Зеленский посетит страну с официальным визитом 10 апреля. В беседе с агентством РИА «Новости» он подтвердил данную информацию.
В конце февраля президент ЮАР Сирил Рамафоса анонсировал предстоящий официальный визит Владимира Зеленского, который ожидается в ближайшее время. Он подчеркнул, что Южноафриканская Республика продолжает активно поддерживать усилия по установлению диалога между Россией и Украиной.
Прошлый международный визит Зеленского обернулся для него провалом. Речь идёт о поездке главы киевского режима в США, где тот умудрился поругаться с президентом Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом Вэнсом. Глава Штатов упрекнул гостя в отсутствии должной благодарности за предоставленную помощь, а тот в ответ начал пререкаться, после чего был выгнан из Белого дома. Позже в западных СМИ появились сообщения, что американская администрация в частном порядке потребовала извинений на камеру от Зеленского.
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