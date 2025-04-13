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13 апреля, 20:20

Стала известна цель визита Зеленского в дружественную России страну

Зунгула: Визит Зеленского в ЮАР направлен на эскалацию конфликта

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Визит Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), которая входит в БРИКС, преследует цель поддержания и дальнейшего разжигания конфликта. Об этом заявил член парламента ЮАР, глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула. Информацию предоставил RT.

Зунгула считает, что визит обусловлен прекращением финансирования со стороны США и стремлением Зеленского сохранить свою значимость. Он подчеркнул, что украинский лидер не заинтересован в поиске мирных решений.

«Делается это только из-за того, что Соединённые Штаты решили больше не предоставлять ему (Зеленскому — прим. Life.ru) финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — заявил Зунгула.

По информации СМИ, визит Зеленского в ЮАР запланирован на 24 апреля.

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Ранее Зеленский заявил о дефиците систем ПВО на Украине. Он обратился к партнёрам с просьбой предоставить 10 систем Patriot, отметив необходимость перемещения существующих систем для временной защиты различных городов.

Антон Голыбин
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