Визит Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), которая входит в БРИКС, преследует цель поддержания и дальнейшего разжигания конфликта. Об этом заявил член парламента ЮАР, глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула. Информацию предоставил RT.

Зунгула считает, что визит обусловлен прекращением финансирования со стороны США и стремлением Зеленского сохранить свою значимость. Он подчеркнул, что украинский лидер не заинтересован в поиске мирных решений.

«Делается это только из-за того, что Соединённые Штаты решили больше не предоставлять ему (Зеленскому — прим. Life.ru) финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — заявил Зунгула.

По информации СМИ, визит Зеленского в ЮАР запланирован на 24 апреля.