Стала известна цель визита Зеленского в дружественную России страну
Зунгула: Визит Зеленского в ЮАР направлен на эскалацию конфликта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Визит Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), которая входит в БРИКС, преследует цель поддержания и дальнейшего разжигания конфликта. Об этом заявил член парламента ЮАР, глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула. Информацию предоставил RT.
Зунгула считает, что визит обусловлен прекращением финансирования со стороны США и стремлением Зеленского сохранить свою значимость. Он подчеркнул, что украинский лидер не заинтересован в поиске мирных решений.
«Делается это только из-за того, что Соединённые Штаты решили больше не предоставлять ему (Зеленскому — прим. Life.ru) финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — заявил Зунгула.
По информации СМИ, визит Зеленского в ЮАР запланирован на 24 апреля.
Ранее Зеленский заявил о дефиците систем ПВО на Украине. Он обратился к партнёрам с просьбой предоставить 10 систем Patriot, отметив необходимость перемещения существующих систем для временной защиты различных городов.