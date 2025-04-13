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Регион
13 апреля, 18:52

«Контуры игры очертились»: В Раде раскрыли подлый план Зеленского в отношении РФ

Нардеп Дубинский: Зеленский предложит Трампу план, затягивающий конфликт

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, раскрыл альтернативный план Владимира Зеленского по Украине. По его мнению, экс-комик намерен предложить американскому лидер Дональду Трампу продолжение боевых действий против России и ввод иностранных войск.

«Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить войну — то есть создаёт параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ», — считает нардеп.

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Ранее Дубинский поймал Зеленского на очередной лжи. По его словам, главарь киевского режима, несмотря на заявления об отмене выборов, тайно к ним готовится. Ответственность за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании экс-комик возложил на экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Алена Пенчугина
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