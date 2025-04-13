«Контуры игры очертились»: В Раде раскрыли подлый план Зеленского в отношении РФ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, раскрыл альтернативный план Владимира Зеленского по Украине. По его мнению, экс-комик намерен предложить американскому лидер Дональду Трампу продолжение боевых действий против России и ввод иностранных войск.

«Контуры игры, в которую играет Зеленский, максимально очертились. При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить войну — то есть создаёт параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с РФ», — считает нардеп.