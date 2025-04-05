Зеленский: Франция и Британия первыми отправят военных на Украину
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что Франция и Великобритания станут первыми странами, которые направят свои военные контингенты на Украину. Об этом он заявил на брифинге.
Зеленский сообщил, что детальное понимание инфраструктуры размещения иностранных войск может сформироваться в течение месяца. Он пояснил, что украинская сторона обсуждает возможное присутствие союзников на суше, в воздухе и на море.
Экс-комик также рассказал о состоявшейся конструктивной встрече начальников штабов Украины, Франции и Великобритании, добавив, что в переговоры вовлечены и другие страны. Зеленский подчеркнул важность обсуждения не только количества, но и сроков и конкретных условий возможного развёртывания иностранного контингента.
«У нас есть много понимания от наших партнёров, что нужно Украине, где есть чувствительные и географические моменты, где мы хотели бы иметь поддержку», — сказал он.
Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон после саммита 27 марта говорил о планах создания «сил сдерживания». Он уточнил, что такие подразделения не заменят украинскую армию и не будут выполнять миротворческие функции, а их основной задачей станет сдерживание России на заранее определённых стратегических направлениях.