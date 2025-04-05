Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 00:24

Зеленский: Франция и Британия первыми отправят военных на Украину

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что Франция и Великобритания станут первыми странами, которые направят свои военные контингенты на Украину. Об этом он заявил на брифинге.

Зеленский сообщил, что детальное понимание инфраструктуры размещения иностранных войск может сформироваться в течение месяца. Он пояснил, что украинская сторона обсуждает возможное присутствие союзников на суше, в воздухе и на море.

Экс-комик также рассказал о состоявшейся конструктивной встрече начальников штабов Украины, Франции и Великобритании, добавив, что в переговоры вовлечены и другие страны. Зеленский подчеркнул важность обсуждения не только количества, но и сроков и конкретных условий возможного развёртывания иностранного контингента.

«У нас есть много понимания от наших партнёров, что нужно Украине, где есть чувствительные и географические моменты, где мы хотели бы иметь поддержку», — сказал он.

Россиянам объяснили, почему нам пока ещё выгоден живой Зеленский
Россиянам объяснили, почему нам пока ещё выгоден живой Зеленский

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон после саммита 27 марта говорил о планах создания «сил сдерживания». Он уточнил, что такие подразделения не заменят украинскую армию и не будут выполнять миротворческие функции, а их основной задачей станет сдерживание России на заранее определённых стратегических направлениях.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Франция
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar