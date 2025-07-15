В Кремле оценили влияние возможного ухода Умерова с поста министра обороны Украины на переговоры
Песков: Ещё неизвестно, повлияет ли как-то уход Умерова на переговоры по Украине
Рустем Умеров. Обложка © Пресс-служба Минобороны Украины
Кремль в настоящее время не может определённо сказать, окажет ли уход Рустема Умерова с поста министра обороны Украины влияние на процесс переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на своём ежедневном брифинге.
«Трудно сказать. Я ещё раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда, и трудно сказать, с чем это связано», — сказал Песков.
Ранее Владимир Зеленский намекнул, что планирует назначить министра обороны Рустема Умерова новым послом Украины в США. Ожидается, что пост главы военного ведомства займёт действующий премьер-министр Денис Шмыгаль. А его в свою очередь сменит первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
43-летний Рустем Умеров стал министром обороны Украины в 2023 году, сменив на этом посту Алексея Резникова. Ранее Умеров был председателем Фонда государственного имущества Украины, а также депутатом Верховной рады. Именно Умеров возглавлял делегации Киева на двух последних встречах в Стамбуле.