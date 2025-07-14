Стал известен возможный состав нового кабмина Украины

Готовящийся покинуть свой пост премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет назначен новым министром обороны Украины, а нынешний глава военного ведомства Рустем Умеров станет послом в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Минобороны: Рустем [Умеров] послом в США. Туда [МО Украины] премьер Денис Шмыгаль», — написал нардеп.

Примечательно, что если Умеров всё же улетит работать послом в Штаты, то украинская делегация на переговорах в Стамбуле будет «обезглавлена».

Кроме того, в новой структуре кабинета будет ликвидировано Министерство национального единства, возглавляемое Алексеем Чернышовым. Его на Украине обвиняют в коррупционных нарушениях, и хотя суд отказался удовлетворить ходатайство о его отставке, ожидается, что он всё же потеряет свой пост.

В энергетическом блоке планируется смена руководства: Германа Галущенко сменит его бывшая заместительница Светлана Гринчук, которая сейчас руководит Министерством экологии.