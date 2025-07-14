Стал известен возможный состав нового кабмина Украины
Нардеп Железняк: Умеров станет послом в США, а его пост займёт Шмыгаль
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Готовящийся покинуть свой пост премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет назначен новым министром обороны Украины, а нынешний глава военного ведомства Рустем Умеров станет послом в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Минобороны: Рустем [Умеров] послом в США. Туда [МО Украины] премьер Денис Шмыгаль», — написал нардеп.
Примечательно, что если Умеров всё же улетит работать послом в Штаты, то украинская делегация на переговорах в Стамбуле будет «обезглавлена».
Кроме того, в новой структуре кабинета будет ликвидировано Министерство национального единства, возглавляемое Алексеем Чернышовым. Его на Украине обвиняют в коррупционных нарушениях, и хотя суд отказался удовлетворить ходатайство о его отставке, ожидается, что он всё же потеряет свой пост.
В энергетическом блоке планируется смена руководства: Германа Галущенко сменит его бывшая заместительница Светлана Гринчук, которая сейчас руководит Министерством экологии.
При этом ряд ключевых фигур останутся на своих местах: министр финансов Сергей Марченко и глава МВД Игорь Клименко сохранят должности. На место вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики придёт её заместитель Алексей Соболев, занявший пост министра экономики, если Владимир Зеленский вдруг захочет повысить Свириденко.
Ранее глава киевского режима намекал, что собирается сделать новым послом Украины в США министра обороны Рустема Умерова. Зеленский тогда отметил, что такое назначения спровоцирует серьёзные кадровые перестановки в правительстве страны. Он также предложил первому вице-премьеру Свириденко стать главой кабмина.