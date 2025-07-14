Зеленский выбрал нового премьер-министра вместо Шмыгаля
Зеленский предложил первому вице-премьеру Свириденко возглавить кабмин Украины
Зеленский и Свириденко. Обложка © Пресс-служба Зеленского
Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять пост главы Правительства Украины. Сейчас этот пост занимает Денис Шмыгаль.
«Провёл встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договорённостей с европейскими и американскими партнёрами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно. Должны как можно быстрее реализовать всё, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества», — написал Зеленский в соцсетях.
Зеленский добавил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Он ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.
Юлия Свириденко родилась в Чернигове, ей 39 лет. С 2021 года занимает пост первого вице-премьер-министра — министра экономики. До этого была замглавы Офиса президента Украины и исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.
49-летний Шмыгаль занимает должность премьер-министра Украины с 2020 года.
Напомним, ранее нардеп Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что на Украине в период с 15 по 17 июля возможна отставка правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. По его словам, заседания Верховной Рады спланированы таким образом, чтобы максимально отсрочить этот процесс, сведя количество пленарных недель в июле и августе к одной. На данный момент власти пытаются подменить полноценную смену правительства перестановками в кабинете министров.