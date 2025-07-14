Зеленский выбрал нового премьер-министра вместо Шмыгаля

Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять пост главы Правительства Украины. Сейчас этот пост занимает Денис Шмыгаль.

«Провёл встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договорённостей с европейскими и американскими партнёрами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно. Должны как можно быстрее реализовать всё, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества», — написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский добавил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Он ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Юлия Свириденко родилась в Чернигове, ей 39 лет. С 2021 года занимает пост первого вице-премьер-министра — министра экономики. До этого была замглавы Офиса президента Украины и исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

49-летний Шмыгаль занимает должность премьер-министра Украины с 2020 года.