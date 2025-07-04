В Раде назвали сроки отставки правительства Украины

На Украине в период с 15 по 17 июля возможна отставка правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом в интервью Politeka Online заявил депутат и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Оценивая ситуацию в парламенте, политик считает, что у офиса Владимира Зеленского остаётся всё меньше возможностей для манёвра, однако процесс отставки намеренно затягивается.

«Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины. По крайней мере, притормаживание её падения, в которое она перешла уже, в свободное падение. <…> Я надеюсь, что этот процесс будет доведён до логического конца», — сказал он.

По словам Разумкова, заседания Верховной Рады спланированы таким образом, чтобы максимально отсрочить этот процесс, сведя количество пленарных недель в июле и августе к одной. На данный момент власти пытаются подменить полноценную смену правительства перестановками в кабинете министров.

«Многих из тех, кто сегодня есть в кабмине, хотят оставить. Там есть и нормальные министры, как неудивительно при таком руководителе как Шмыгаль, тем не менее есть те, кому там точно не место. А вот власть пытается их <…> сохранить в будущем кабмине», — добавил Разумков.