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4 июля, 05:52

В Раде назвали сроки отставки правительства Украины

Депутат Разумков: Отставка правительства Украины вероятна в диапазоне 15–17 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

На Украине в период с 15 по 17 июля возможна отставка правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом в интервью Politeka Online заявил депутат и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Оценивая ситуацию в парламенте, политик считает, что у офиса Владимира Зеленского остаётся всё меньше возможностей для манёвра, однако процесс отставки намеренно затягивается.

«Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины. По крайней мере, притормаживание её падения, в которое она перешла уже, в свободное падение. <…> Я надеюсь, что этот процесс будет доведён до логического конца», — сказал он.

По словам Разумкова, заседания Верховной Рады спланированы таким образом, чтобы максимально отсрочить этот процесс, сведя количество пленарных недель в июле и августе к одной. На данный момент власти пытаются подменить полноценную смену правительства перестановками в кабинете министров.

«Многих из тех, кто сегодня есть в кабмине, хотят оставить. Там есть и нормальные министры, как неудивительно при таком руководителе как Шмыгаль, тем не менее есть те, кому там точно не место. А вот власть пытается их <…> сохранить в будущем кабмине», — добавил Разумков.

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Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал о предстоящих масштабных перестановках в украинском правительстве, ссылаясь на подтверждения из трёх источников. По его информации, в офисе Зеленского уже принято решение об отставке Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра и о полном роспуске действующего состава кабинета министров. Позже данную информацию опроверг сам главарь киевского режима. Более того, Зеленский заявил, что испытывает к политику чувство неподдельного уважения.

Наталья Афонина
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