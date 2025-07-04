Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера в связи с распространением в стране плакатов и видеороликов, где главарь киевского режима Владимир Зеленский назван «клоуном, вовлекающим Европу в конфликт».

«МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны», – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там обвинили правящие политические силы Венгрии в попытках «втянуть Киев во внутриполитическую борьбу», используя «несуразные приемы по созданию образа врага из Украины».

Поводом для вызова посла стала предвыборная кампания в Венгрии, в рамках которой оппозиционного лидера Петера Мадьяра сравнили с Зеленским. Обоих политиков изобразили «марионетками». В рекламных материалах утверждается, что Зеленский втягивает Европу в войну, а Мадьяр поддерживает вступление Украины в ЕС.