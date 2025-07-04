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4 июля, 02:43

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за плакатов с Зеленским в роли клоуна

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера в связи с распространением в стране плакатов и видеороликов, где главарь киевского режима Владимир Зеленский назван «клоуном, вовлекающим Европу в конфликт».

«МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны», – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там обвинили правящие политические силы Венгрии в попытках «втянуть Киев во внутриполитическую борьбу», используя «несуразные приемы по созданию образа врага из Украины».

Поводом для вызова посла стала предвыборная кампания в Венгрии, в рамках которой оппозиционного лидера Петера Мадьяра сравнили с Зеленским. Обоих политиков изобразили «марионетками». В рекламных материалах утверждается, что Зеленский втягивает Европу в войну, а Мадьяр поддерживает вступление Украины в ЕС.

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Ранее Life.ru писал, что Венгрия заблокировала заявление ЕС в поддержку Украины. Венгерские власти последовательно выступают против присоединения Киева к Евросоюзу и НАТО.

Юния Ларсон
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