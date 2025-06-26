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26 июня, 18:15

Венгрия заблокировала заявление ЕС в поддержку Украины

Саммит ЕС не смог согласовать поддержку Украины из-за Венгрии

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Nicolas Economou

На саммите Евросоюза не удалось принять заявление в поддержку Украины, так как его заблокировала Венгрия. Европейский совет провёл видеоконференцию с Владимиром Зеленским и обсудил последние события в Украине.

26 из 27 стран ЕС поддержали проект итогового заявления, но Венгрия не согласилась с призывами о новой военной помощи Киеву. Обсуждение этой темы продолжится на следующей встрече в октябре.

«Европейский совет провёл [в режиме видеоконференции] обсуждение с Владимиром Зеленским. Евросовет обсудил последние события на Украине. Проект итогового заявления твёрдо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернётся к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — говорится в распространённом пресс-службой Европейского совета документе по Украине, состоящем только из этих четырёх фраз.

Совет Европейского союза рассмотрит лишение Венгрии права голоса 27 мая
Совет Европейского союза рассмотрит лишение Венгрии права голоса 27 мая

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрию решили лишить права голоса в Евросоюзе из-за действий страны, направленных на блокирование поддержки Украины и её стремления вступить в ЕС.

Анастасия Никонорова
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