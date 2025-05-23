Совет Европейского союза рассмотрит лишение Венгрии права голоса 27 мая

На заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 27 мая обсудят возможность лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе. Об этом говорится в повестке саммита организации.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7», — указано в документах Совета ЕС.