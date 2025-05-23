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22 мая, 21:28

Совет Европейского союза рассмотрит лишение Венгрии права голоса 27 мая

Евросоюз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM Mounir Taha

Евросоюз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM Mounir Taha

На заседании Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 27 мая обсудят возможность лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе. Об этом говорится в повестке саммита организации.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7», — указано в документах Совета ЕС.

Эту процедуру инициировал европейский парламент. Статья 7 Договора об Европейском союзе позволяет приостанавливать определённые права государства – члена. В частности, это касается права голоса, если страна серьёзно и постоянно нарушает основополагающие ценности ЕС.

В Евросоюзе обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса
В Евросоюзе обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса

Как сообщал Life.ru, Венгрию решили лишить права голоса в Евросоюзе из-за действий страны, направленных на блокирование поддержки Украины и её стремления вступить в ЕС. Ранее с претензиями к Будапешту по ЕС выступала Эстония.

Лия Мурадьян
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