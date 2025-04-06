В Венгрии отреагировали на требование Эстонии лишить страну права голоса в ЕС
Сийярто назвал главу МИД Эстонии Цахкну фанатичным сторонником войны на Украине
Флаги Венгрии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна является одним из самых последовательных сторонников Украины среди политиков ЕС (Евросоюза). Такую характеристику своему коллеге дал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский дипломат так резко высказался об эстонском коллеге после его слов о том, что нужно лишить Будапешт голоса в ЕС из-за нежелания продлевать антироссийские санкции.
«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — написал Сийярто в соцсети X.
А ранее Life.ru сообщал, что в Эстонии призвали ЕС быть жёстче с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из страха потерять российские активы. По словам Маргуса Цахкны, взгляды венгерского политика ослабляют влияние Евросоюза на международной арене.