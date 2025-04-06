Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 16:21

В Венгрии отреагировали на требование Эстонии лишить страну права голоса в ЕС

Сийярто назвал главу МИД Эстонии Цахкну фанатичным сторонником войны на Украине

Флаги Венгрии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

Флаги Венгрии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна является одним из самых последовательных сторонников Украины среди политиков ЕС (Евросоюза). Такую характеристику своему коллеге дал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский дипломат так резко высказался об эстонском коллеге после его слов о том, что нужно лишить Будапешт голоса в ЕС из-за нежелания продлевать антироссийские санкции.

«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — написал Сийярто в соцсети X.

Страна с крошечной армией пообещала Украине защиту в будущем
Страна с крошечной армией пообещала Украине защиту в будущем

А ранее Life.ru сообщал, что в Эстонии призвали ЕС быть жёстче с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из страха потерять российские активы. По словам Маргуса Цахкны, взгляды венгерского политика ослабляют влияние Евросоюза на международной арене.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Эстония
  • Венгрия
  • Украина
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar