В Венгрии отреагировали на требование Эстонии лишить страну права голоса в ЕС

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна является одним из самых последовательных сторонников Украины среди политиков ЕС (Евросоюза). Такую характеристику своему коллеге дал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский дипломат так резко высказался об эстонском коллеге после его слов о том, что нужно лишить Будапешт голоса в ЕС из-за нежелания продлевать антироссийские санкции.

«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — написал Сийярто в соцсети X.