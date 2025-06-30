Не терпит критики: Возможного нового премьера Украины обвинили в излишней обидчивости

В украинских политических кругах высказаны опасения относительно личностных качеств Юлии Свириденко, являющейся одним из кандидатов на пост премьер-министра Незалежной. Как передаёт «РБК-Украина» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа», политик крайне обидчива, не терпит критических замечаний и часто вступает в конфликты.

Один из неназванных чиновников отметил, что Свириденко всегда открыто выражала желание возглавить правительство. Однако именно особенности её характера и склонность к конфронтации вызывали у Владимира Зеленского неуверенность в способности эффективно руководить кабмином.

«У Юли бывают сложные коммуникации с коллегами по правительству, в частности, со Стефанишиной (вице-премьером Украины по европейской интеграции. — Прим. Life.ru), если это касается каких-то вопросов по нашим обязательствам перед ЕС. Она иногда очень лично воспринимает рабочие споры и занимает позицию обиженной стороны, (Зеленский. — Прим. Life.ru) такое не любит», — передаёт источник в «Слуге народа».

Он отметил также, что Свириденко крайне болезненно реагирует на любую критику и публичные нападки.