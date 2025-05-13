Украина отчиталась перед США о завершении всех процедур по ресурсной сделке
Свириденко: Киев завершил процедуры для запуска американо-украинского фонда
Джули Дэвис и Юлия Свириденко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Свириденко
Власти Украины отчитались перед США о завершении всех процедур по ресурсной сделке. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко передала соответствующую ноту временной поверенной в делах США в стране Джули Дэвис.
«Мы приветствуем этот важный шаг и с нетерпением ждем дальнейшего совместного движения вперёд», — прокомментировала получение документа американский дипломат.
Напомним, соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины, которое заключили Вашингтон и Киев, охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. При этом договор сопровождается двумя секретными документами, которые не подлежат разглашению. Тем не менее Рада вслепую одобрила его. 12 мая Владимир Зеленский ратифицировал соглашение.