Украина отчиталась перед США о завершении всех процедур по ресурсной сделке

Власти Украины отчитались перед США о завершении всех процедур по ресурсной сделке. Об этом сообщает местное издание «Страна».

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко передала соответствующую ноту временной поверенной в делах США в стране Джули Дэвис.