Зеленский ратифицировал соглашения с США о недрах
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых.
А 8 мая договор одобрила Верховная рада.
Напомним, соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины, которое заключили Вашингтон и Киев, охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. При этом договор сопровождается двумя секретными документами, которые не подлежат разглашению.