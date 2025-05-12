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Регион
12 мая, 15:45

Зеленский ратифицировал соглашения с США о недрах

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых.

А 8 мая договор одобрила Верховная рада.

Золотой ключик: Америка получит приоритетный доступ к данным о недрах на Украине
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Напомним, соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины, которое заключили Вашингтон и Киев, охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. При этом договор сопровождается двумя секретными документами, которые не подлежат разглашению.

Александра Вишнякова
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