В Киеве заявили о двух тайных документах к сделке с США по ресурсам
Экс-спикер Рады Разумков: Есть два тайных документа к сделке с США по ресурсам
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Сделка Украины и США по недрам сопровождается двумя конфиденциальными документами, которые не подлежат разглашению. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«Есть два тайных каких-то документа. <...> Ходили разговоры, что они подписаны были, потом, вроде как, не подписаны. Что в них заложено — неизвестно», — поделился Разумков.
Он также обратил внимание на то, что депутаты Рады включили в преамбулу соглашения положение, ограничивающее их ответственность только ратифицированным текстом. Разумков предположил, что это может свидетельствовать о знакомстве некоторых парламентариев с содержанием непубличных договорённостей и их нежелании нести за них ответственность.
Напомним, Вашингтон и Киев 30 апреля заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. При этом западных экспертов уже охарактеризовали это соглашение как «худшую сделку» в истории США. 8 мая Верховная рада ратифицировала договор. А за неделю до этого украинское правительство опубликовало его текст. Как отмечали некоторые СМИ и депутаты, соглашение не предусматривает гарантий безопасности для Украины.