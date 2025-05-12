В Киеве заявили о двух тайных документах к сделке с США по ресурсам

Сделка Украины и США по недрам сопровождается двумя конфиденциальными документами, которые не подлежат разглашению. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Есть два тайных каких-то документа. <...> Ходили разговоры, что они подписаны были, потом, вроде как, не подписаны. Что в них заложено — неизвестно», — поделился Разумков.