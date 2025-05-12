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12 мая, 12:10

В Киеве заявили о двух тайных документах к сделке с США по ресурсам

Экс-спикер Рады Разумков: Есть два тайных документа к сделке с США по ресурсам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Сделка Украины и США по недрам сопровождается двумя конфиденциальными документами, которые не подлежат разглашению. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Есть два тайных каких-то документа. <...> Ходили разговоры, что они подписаны были, потом, вроде как, не подписаны. Что в них заложено — неизвестно», — поделился Разумков.

Он также обратил внимание на то, что депутаты Рады включили в преамбулу соглашения положение, ограничивающее их ответственность только ратифицированным текстом. Разумков предположил, что это может свидетельствовать о знакомстве некоторых парламентариев с содержанием непубличных договорённостей и их нежелании нести за них ответственность.

Напомним, Вашингтон и Киев 30 апреля заключили соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины. Документ охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. При этом западных экспертов уже охарактеризовали это соглашение как «худшую сделку» в истории США. 8 мая Верховная рада ратифицировала договор. А за неделю до этого украинское правительство опубликовало его текст. Как отмечали некоторые СМИ и депутаты, соглашение не предусматривает гарантий безопасности для Украины.

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Наталья Демьянова
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