«Неудобный» электорат: Киев захотел отрезать украинцев из Европы от голосования на выборах

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале указал , что украинские власти пытаются лишить права голоса граждан, проживающих в Европе, которые осознали различия между политическим режимом на Украине и демократическими стандартами ЕС. По его словам, эти люди убедились в отсутствии на Украине полноценного государства, а нынешнюю власть он охарактеризовал как группу мародёров и преступников.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская «демократия» отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц», — высказался нардеп.