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Регион
30 июня, 06:15

«Неудобный» электорат: Киев захотел отрезать украинцев из Европы от голосования на выборах

Дубинский: Зеленский пытается не пустить на выборы «неудобный» электорат из ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lutsenko_Oleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lutsenko_Oleksandr

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале указал, что украинские власти пытаются лишить права голоса граждан, проживающих в Европе, которые осознали различия между политическим режимом на Украине и демократическими стандартами ЕС. По его словам, эти люди убедились в отсутствии на Украине полноценного государства, а нынешнюю власть он охарактеризовал как группу мародёров и преступников.

Дубинский выразил мнение, что разрабатываемая Киевом схема по исключению «неудобного» электората окажется неэффективной.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская «демократия» отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц», — высказался нардеп.

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Тем временем спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о разработке специального закона, который будет регламентировать проведение выборов в стране в послевоенный период. Он отметил, что законопроект необходим для обеспечения реализации конституционного права граждан на выборы. Сам Зеленский недавно заявил, что не рассматривает возможность передачи власти до окончания военного конфликта

Оксана Попова
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