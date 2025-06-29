Спикер Рады Стефанчук: На Украине готовят закон для послевоенных выборов

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о разработке специального закона, который будет регламентировать проведение выборов в стране в послевоенный период. В интервью агентству РБК-Украина он отметил, что законопроект необходим для обеспечения реализации конституционного права граждан на выборы.

«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный закон, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», – сказал Стефанчук.