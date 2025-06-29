Спикер Рады Стефанчук: На Украине готовят закон для послевоенных выборов
Верховная рада Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о разработке специального закона, который будет регламентировать проведение выборов в стране в послевоенный период. В интервью агентству РБК-Украина он отметил, что законопроект необходим для обеспечения реализации конституционного права граждан на выборы.
«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный закон, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», – сказал Стефанчук.
Напомним, на Украине не стали проводить президентские выборы из-за военного положения и всеобщей мобилизации, несмотря на то, что полномочия Владимира Зеленского истекли более года назад.
Сам Зеленский недавно заявил, что не рассматривает возможность передачи власти до окончания военного конфликта. В России неоднократно критиковали экс-комика из-за его нелегитимного на данный момент статуса. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в политическом смысле Зеленский уже мёртв, а продолжение военных действий – его единственный шанс удержать власть.