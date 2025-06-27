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27 июня, 16:18

Небензя: В политическом плане Зеленский уже мёртв

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Владимир Зеленский в политическом плане уже мёртв, и он всеми силами пытается не допустить завершения конфликта, так как для него это будет значить окончание правления. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В политическом плане Зеленский уже мёртв», – сказал дипломат в интервью RT.

По его словам, Зеленский держится за власть, так как окончание конфликта для него станет «временем расплаты»: придётся брать ответственность «за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвёл».

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Кстати, ранее выяснилось, что, несмотря на активное освещение украинских событий в мировых СМИ, 31% американцев никогда не слышал о Владимире Зеленском. Опрос Tyson Group показал поляризованное отношение к лидеру киевского режима: 22% выражают ему однозначную поддержку, тогда как 27% относятся скорее негативно или полностью отрицательно.

Александра Вишнякова
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