Владимир Зеленский в политическом плане уже мёртв, и он всеми силами пытается не допустить завершения конфликта, так как для него это будет значить окончание правления. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В политическом плане Зеленский уже мёртв», – сказал дипломат в интервью RT.

По его словам, Зеленский держится за власть, так как окончание конфликта для него станет «временем расплаты»: придётся брать ответственность «за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвёл».