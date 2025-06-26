Зеленского посадили за «стол аутсайдеров» на ужине с лидерами НАТО, чтобы не «отсвечивал»

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на торжественном ужине с лидерами стран НАТО в Гааге главарь киевского режима Владимир Зеленский был посажен в угол зала, чтобы не «отсвечивал перед встречей с Трампом».

«На ужине в Нидерландах в Гааге он (Зеленский. — Прим. Life.ru) сидит за отдельным столом — уже не в центре зала, <…> а в уголочке», — сказал нардеп.

Дубинский охарактеризовал это место как «стол аутсайдеров международной политики» и отметил, что Зеленского туда посадили не из-за желания его обидеть, а чтобы он не привлекал внимание перед возможной встречей с американским лидером.