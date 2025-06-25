«Гарантия на угар»: В Раде подняли на смех Зеленского после его встречи с Трампом

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук отметил расхождения в интерпретациях беседы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. По мнению парламентария, несмотря на видимость позитивного диалога, президент США не имеет возможности обсуждать с главой киевского режима важные вопросы.

«Получается хороший диалог. И здесь совершенно нет никаких вопросов к Трампу. Он не может говорить о серьёзных вещах с человеком, который может гарантировать только собственный угар», — написал Дмитрук в соцсетях.