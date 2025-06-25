Зеленский рассказал, о чём говорил с Трампом на полях саммита НАТО
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом прекращение огня и защиту людей
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Владимир Зеленский сообщил, что основной темой его разговора с американским лидером Дональдом Трампом стало прекращение огня на Украине. Встреча, которая длилась около 40 минут, прошла на полях саммита НАТО в Гааге. Глава киевского режима охарактеризовал встречу как «продолжительную и содержательную».
«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позднее», — написал Зеленский в соцсетях.
Однако Трамп ранее заявлял, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня. По его словам, он просто «хотел узнать, как у него дела». Кроме того, американский лидер отступил от своих прежних заявлений об урегулирования украинского конфликта за 24 часа. Он признал, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось.