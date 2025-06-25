Зеленский рассказал, о чём говорил с Трампом на полях саммита НАТО

Владимир Зеленский сообщил, что основной темой его разговора с американским лидером Дональдом Трампом стало прекращение огня на Украине. Встреча, которая длилась около 40 минут, прошла на полях саммита НАТО в Гааге. Глава киевского режима охарактеризовал встречу как «продолжительную и содержательную».

«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позднее», — написал Зеленский в соцсетях.