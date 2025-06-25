«Шёл, как на плаху»: Профайлер оценил эмоциональное состояние Зеленского на саммите НАТО
Профайлер Анищенко: Зеленский в Гааге выглядел необычайно подавленным
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге выглядел совершенно подавленным, что резко контрастирует с его прежней уверенностью. Об этом заявил профайлер Илья Анищенко.
«На общей фотосессии Зеленский стоит в неестественной напряжённой позе, буквально как вкопанный. Это не просто усталость — перед нами классические признаки обречённости и глубокой подавленности», — заявил специалист в разговоре с RT.
Эксперт обратил внимание на несколько тревожных сигналов: стеклянный, отсутствующий взгляд, постоянно поджатые губы, характерные для сильного стресса, и частые нервные прикосновения к себе при движении. Особенно показательной, по мнению Анищенко, стала сцена подъёма по лестнице.
«Он шёл, опустив голову, с тяжёлой походкой человека, который поднимается на плаху. Совершенно очевидно, что никакого энтузиазма от этого визита он не испытывает», — обратил внимание эксперт.
Ярким контрастом, как отметил профайлер, выглядело поведение главы Белого дома Дональда Трампа, демонстрировавшего полную уверенность и контроль над ситуацией. По словам Анищенко, такая разительная перемена в поведении главы киевского режима свидетельствует о серьёзном эмоциональном кризисе и потере прежнего статуса «звезды» международных встреч.
Напомним, сегодня у Владимира Зеленского состоялась встреча с американским президентом на полях саммита НАТО в Гааге. При этом к участию в рабочих дискуссиях представителей альянса экс-комика не допустили. Киевского главаря пригласили только на неформальный ужин. Групповое фото участников мероприятия стало ещё одним ударом по имиджу бывшего юмориста — на снимке видно, что его поставили подальше от главы США, с которым он так искал встречи. К слову, их разговор продлился всего 40 минут. И ещё: по неподтверждённой пока что информации Трамп при встрече потрепал Зеленского за щеку.