Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге выглядел совершенно подавленным, что резко контрастирует с его прежней уверенностью. Об этом заявил профайлер Илья Анищенко.

«На общей фотосессии Зеленский стоит в неестественной напряжённой позе, буквально как вкопанный. Это не просто усталость — перед нами классические признаки обречённости и глубокой подавленности», — заявил специалист в разговоре с RT.

Эксперт обратил внимание на несколько тревожных сигналов: стеклянный, отсутствующий взгляд, постоянно поджатые губы, характерные для сильного стресса, и частые нервные прикосновения к себе при движении. Особенно показательной, по мнению Анищенко, стала сцена подъёма по лестнице.

«Он шёл, опустив голову, с тяжёлой походкой человека, который поднимается на плаху. Совершенно очевидно, что никакого энтузиазма от этого визита он не испытывает», — обратил внимание эксперт.