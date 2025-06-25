«Мелкий нытик нашёл пиджак»: На Западе высмеяли костюм Зеленского на саммите НАТО
Аналитик Кошкович: Зеленский после саммита НАТО теперь наденет костюм на суд
Костюм Зеленского на саммите НАТО. Обложка © ТАСС / ABACA / Middle East Images/
Венгерский аналитик Золтан Кошкович, комментируя внешний вид Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, предположил, что в следующий раз экс-комик появится в костюме уже в зале суда. Своим мнением он поделился в соцсети X.
«Мелкий нытик нашёл пиджак. Возможно, он даже наденет костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом», — говорится в публикации аналитика.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге. Их разговор продлился всего 40 минут. При этом главарь киевского режима не принимал участие в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса.