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25 июня, 14:13

«Мелкий нытик нашёл пиджак»: На Западе высмеяли костюм Зеленского на саммите НАТО

Аналитик Кошкович: Зеленский после саммита НАТО теперь наденет костюм на суд

Костюм Зеленского на саммите НАТО. Обложка © ТАСС / ABACA / Middle East Images/

Костюм Зеленского на саммите НАТО. Обложка © ТАСС / ABACA / Middle East Images/

Венгерский аналитик Золтан Кошкович, комментируя внешний вид Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, предположил, что в следующий раз экс-комик появится в костюме уже в зале суда. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Мелкий нытик нашёл пиджак. Возможно, он даже наденет костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом», — говорится в публикации аналитика.

«Ох, и стыд»: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО
«Ох, и стыд»: Трамп потрепал Зеленского за щеку на саммите НАТО

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге. Их разговор продлился всего 40 минут. При этом главарь киевского режима не принимал участие в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса.

Наталья Демьянова
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