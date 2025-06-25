Трамп отрёкся от слов Зеленского о переговорах по перемирию на Украине
Трамп опроверг слова Зеленского о переговорах по прекращению огня на Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что не вёл с Владимиром Зеленским обсуждений по поводу прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что его встреча с экс-комиком была посвящена исключительно личному общению и не касалась вопросов прекращения огня или мирных договорённостей.
«Я не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине. Я просто хотел узнать, как у него дела», — сказал Трамп.
Ранее Владимир Зеленский описал встречу как «длительную и содержательную», добавив, что стороны обсудили важные вопросы, включая путь к миру. Однако подробности переговоров украинский лидер пообещал раскрыть позже.