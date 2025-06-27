Несмотря на активное освещение украинских событий в мировых СМИ, 31% американцев никогда не слышали о Владимире Зеленском. Опрос Tyson Group, проведённый 25-26 июня среди 1027 респондентов, показал поляризованное отношение к лидеру киевского режима: 22% выражают ему однозначную поддержку, тогда как 27% относятся скорее негативно или полностью отрицательно.

Среди тех, кто знает Зеленского, 13% участников исследования неблагоприятно относятся к нему, 14% — скорее неблагоприятно, 22% оценивают его положительно, 20% — скорее положительно. Погрешность опроса составила 3,1 процентных пункта.