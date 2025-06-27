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27 июня, 13:01

«Кто это?» Опрос показал отношение американцев к Зеленскому

Tyson Group: Треть американцев никогда не слышали о Зеленском

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Несмотря на активное освещение украинских событий в мировых СМИ, 31% американцев никогда не слышали о Владимире Зеленском. Опрос Tyson Group, проведённый 25-26 июня среди 1027 респондентов, показал поляризованное отношение к лидеру киевского режима: 22% выражают ему однозначную поддержку, тогда как 27% относятся скорее негативно или полностью отрицательно.

Среди тех, кто знает Зеленского, 13% участников исследования неблагоприятно относятся к нему, 14% — скорее неблагоприятно, 22% оценивают его положительно, 20% — скорее положительно. Погрешность опроса составила 3,1 процентных пункта.

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Любопытно, что там, где Владимир Зеленский хорошо известен — на Украине, — растёт протестная активность. За минувшую неделю в стране состоялись две масштабные акции под антивластными лозунгами. Одна из демонстраций была направлена против деятельности Национального агентства по розыску и управлению активами.

Юрий Лысенко
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