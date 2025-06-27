Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима главарю киевского режима для укрепления своей легитимности. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала «устремлений в НАТО», — говорится в публикации.