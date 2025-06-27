На Украине раскрыли истинные цели встречи Зеленского с Трампом
Дубинский: Зеленский встретился с Трампом для очередного признания легитимности
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Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима главарю киевского режима для укрепления своей легитимности. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала «устремлений в НАТО», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели 40-минутную встречу на полях саммита НАТО. По словам главаря киевского режима, беседа была «длительной и содержательной», и стороны обсудили ключевые вопросы, включая перспективу мирного урегулирования. Однако лидер США дал другую оценку переговорам, заявив, что встреча была организована лишь для того, чтобы узнать, как дела у Зеленского.