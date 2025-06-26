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Регион
26 июня, 15:25

Встреча с Трампом в Гааге не оправдала ожиданий Зеленского

NetEase: Встреча Зеленского с Трампом не принесла успехов Украине

Обложка ©.Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка ©.Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге не принесла Киеву желаемых результатов. Об этом пишет NetEase.

По данным издания, 50-минутная беседа не дала киевскому режиму никаких преимуществ. Трамп ограничился неопределённым заявлением, пообещав рассмотреть возможность передачи Украине ЗРК Patriot. Как отмечает источник, Зеленский осознаёт, что без американской поддержки Украина окажется в уязвимом положении. В таком случае Киеву придётся вступить в переговоры с Москвой, исход которых явно не соответствует ожиданиям лидера киевского режима.

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Напомним, на саммите НАТО в Гааге Владимира Зеленского не допустили к участию в рабочих дискуссиях. Из-за отказа ряда стран-членов НАТО, включая США, Турцию, Словакию и Венгрию, обсуждать ситуацию с украинским лидером в рамках альянса, было принято решение о его недопуске. По мнению аналитиков, Зеленский на саммите выглядел подавленным. Специалист по анализу поведения отметил, что он направлялся на встречу с лидерами стран, словно на казнь.

Александра Мышляева
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