Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге не принесла Киеву желаемых результатов. Об этом пишет NetEase.

По данным издания, 50-минутная беседа не дала киевскому режиму никаких преимуществ. Трамп ограничился неопределённым заявлением, пообещав рассмотреть возможность передачи Украине ЗРК Patriot. Как отмечает источник, Зеленский осознаёт, что без американской поддержки Украина окажется в уязвимом положении. В таком случае Киеву придётся вступить в переговоры с Москвой, исход которых явно не соответствует ожиданиям лидера киевского режима.