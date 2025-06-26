«Лишь массовка»: СМИ узнали настоящую роль Зеленского на саммите НАТО
Welt: Владимир Зеленский оказался массовкой на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге оказался лишь массовкой, пишет немецкое издание Welt. Мероприятие вызвало разочарование у главаря киевского режима, а его единственными союзниками остались страны Европы, которые попытаются его поддержать на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе.
«Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка», — говорится в материале.
Напомним, что на саммите НАТО в Гааге Владимира Зеленского не допустили к участию в рабочих дискуссиях. Такое решение было принято из-за нежелания представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с главой киевского режима в рамках альянса.