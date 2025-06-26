Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге оказался лишь массовкой, пишет немецкое издание Welt. Мероприятие вызвало разочарование у главаря киевского режима, а его единственными союзниками остались страны Европы, которые попытаются его поддержать на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе.

«Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка», — говорится в материале.