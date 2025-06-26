Владимир Зеленский явно чувствует разочарование от действий Запада, так как рассчитывал на большее. Так, на саммите НАТО, который проходил 24 — 25 июня в Гааге, для главаря киевского режима не всё оказалось гладко. Об этом пишет Bloomberg.

«То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально», — говорится в публикации.