На Западе заметили необычную деталь в поведении Зеленского во время саммита НАТО
Bloomberg: Зеленский выглядел очень печально на саммите НАТО в Гааге
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Владимир Зеленский явно чувствует разочарование от действий Запада, так как рассчитывал на большее. Так, на саммите НАТО, который проходил 24 — 25 июня в Гааге, для главаря киевского режима не всё оказалось гладко. Об этом пишет Bloomberg.
«То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально», — говорится в публикации.
Напомним, на саммите НАТО не поднимали вопрос о членстве Украины в альянске в итоговом коммюнике. В документе говорится о намерении североатлантического блока оказывать Украине военную помощь, а также учитывать прямые взносы государств-членов на оборону Незалежной при расчёте оборонных расходов. Россия же в заявлении названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности».