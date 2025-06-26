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Регион
26 июня, 07:36
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На Западе заметили необычную деталь в поведении Зеленского во время саммита НАТО

Bloomberg: Зеленский выглядел очень печально на саммите НАТО в Гааге

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский явно чувствует разочарование от действий Запада, так как рассчитывал на большее. Так, на саммите НАТО, который проходил 24 — 25 июня в Гааге, для главаря киевского режима не всё оказалось гладко. Об этом пишет Bloomberg.

«То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально», — говорится в публикации.

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Напомним, на саммите НАТО не поднимали вопрос о членстве Украины в альянске в итоговом коммюнике. В документе говорится о намерении североатлантического блока оказывать Украине военную помощь, а также учитывать прямые взносы государств-членов на оборону Незалежной при расчёте оборонных расходов. Россия же в заявлении названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности».

Татьяна Миссуми
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