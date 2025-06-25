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Регион
25 июня, 13:44

В итоговом коммюнике саммита НАТО речи о членстве Украины в альянсе даже не идёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В опубликованном итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге Украина фигурирует лишь единожды. В документе альянс обещает оказывать военную помощь стране, а также учитывать прямые взносы на оборону Незалежной при расчёте оборонных расходов государств-членов. При этом речь о вступлении страны в НАТО не идёт.

«Государства-члены альянса вновь подтвердили неуклонные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует безопасности альянса, и для этого в процессе расчёта оборонных расходов государств-членов альянса будут учитываться прямые взносы на оборону Украины и её оборонную промышленность», — говорится в декларации.

Кроме того, Россия в заявлении названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности». Члены альянса обязались к 2035 году увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, из которых 1,5% направят на защиту критической инфраструктуры, оборону сетей, готовность гражданского общества, инновации и развитие оборонно-промышленной базы.

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Ранее сообщалось, что НАТО существенно смягчило риторику в отношении России, что заметно в новой версии итогового коммюнике саммита. Объём документа сократился до 400 слов — это всего 10% от объёма прошлогоднего заявления, которое насчитывало около 5000 слов.

Милена Скрипальщикова
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