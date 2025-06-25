В итоговом коммюнике саммита НАТО речи о членстве Украины в альянсе даже не идёт

В опубликованном итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге Украина фигурирует лишь единожды. В документе альянс обещает оказывать военную помощь стране, а также учитывать прямые взносы на оборону Незалежной при расчёте оборонных расходов государств-членов. При этом речь о вступлении страны в НАТО не идёт.

«Государства-члены альянса вновь подтвердили неуклонные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует безопасности альянса, и для этого в процессе расчёта оборонных расходов государств-членов альянса будут учитываться прямые взносы на оборону Украины и её оборонную промышленность», — говорится в декларации.

Кроме того, Россия в заявлении названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности». Члены альянса обязались к 2035 году увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, из которых 1,5% направят на защиту критической инфраструктуры, оборону сетей, готовность гражданского общества, инновации и развитие оборонно-промышленной базы.