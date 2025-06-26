На Украине отмечается рост протестной активности. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель антифашистского подполья.

За семь дней прошла уже вторая масштабная акция с антивластными лозунгами. Предыдущий митинг был направлен против деятельности Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА).

«Для команды Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнёры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить всё чаще, более массово», — заявил подпольщик.