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26 июня, 03:49

На Украине фиксируют рост недовольства режимом Зеленского

РИАН: На Украине возросло число протестов против власти Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

На Украине отмечается рост протестной активности. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель антифашистского подполья.

За семь дней прошла уже вторая масштабная акция с антивластными лозунгами. Предыдущий митинг был направлен против деятельности Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА).

«Для команды Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнёры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить всё чаще, более массово», — заявил подпольщик.

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Напомним, ранее в центре Киева около тысячи человек вышли на центральную площадь города с акцией протеста против коррупции. Большую часть собравшихся составили военные, а также родственники погибших и пленных военнослужащих.

Тимур Хингеев
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