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24 июня, 07:51

Зеленский отказался оставлять власть до конца конфликта

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza

Владимир Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам выборов, но не уточнил, когда они могут пройти.

«Я наиболее опытный. Может, не лучший, всегда есть люди лучше, но самый опытный», — сказал он в интервью Sky News.

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Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак позвал его баллотироваться на второй срок, так как считает экс-комика «лучшим президентом». При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров охарактеризовал поведение Зеленского как проявление агонии. Его действия свидетельствуют о глубоком психологическом и политическом упадке.

Александра Вишнякова
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