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14 июля, 11:07

Зеленский предложил снова продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, предусматривающий продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны. Информация о законопроекте была обнародована на официальном сайте украинского парламента.

Законопроект, зарегистрированный под номером 13472, в случае его одобрения депутатами, позволит продлить военное положение и действие мобилизации с августа по ноябрь 2025 года включительно. Таким образом, украинское правительство стремится сохранить особый правовой режим и обеспечить возможность пополнения рядов вооруженных сил в условиях продолжающегося конфликта.

«Зеленский в истерике»: Раскрыта истинная цель продления военного положения на Украине
«Зеленский в истерике»: Раскрыта истинная цель продления военного положения на Украине

В апреле текущего года Зеленский принял решение о продлении военного положения и мобилизации на территории Украины ещё на квартал. Таким образом, по инициативе украинского лидера действие особого режима и мобилизационных мероприятий было продлено до 6 августа. Примечательно, что данное решение о продлении военных мер было поддержано украинским парламентом уже в пятнадцатый раз.

Николь Вербер
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