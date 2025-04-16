«Зеленский в истерике»: Раскрыта истинная цель продления военного положения на Украине

Владимир Зеленский продлил военное положение на Украине, чтобы не проводить выборы, для которых требуется хотя бы перемирие. В то же время для мирных договорённостей нужно начать выполнять определённые требования. Однако на данный момент ситуация тупиковая как для главы киевского режима, так и для президента США Дональда Трампа, рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

По его словам, Украине для продолжения боевых действий одной только помощи ЕС не хватит, требуется и поддержка США. Поэтому Зеленский затягивает время, чтобы не рвать отношения с главой Белого дома, без которого он рискует капитулировать.

«Ситуация зашла в тупик. От этого нервничает и Зеленский, и Трамп. Зеленский зачастую не владеет собой. Он в истерике. Потому что он понимает, что без поддержки США Европа ничем помочь ему не сможет», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Напомним, 16 апреля Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа. Проект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней — с 9 мая до 6 августа 2025 года — внёс Владимир Зеленский. А ранее Пётр Порошенко* заявил, что он использует военное положение для узурпации власти в стране.