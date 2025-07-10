Зеленский намекнул на назначение Умерова послом в США
Зеленский: Рустем Умеров может стать новым послом Украины в США
Рустем Умеров. Обложка © ТАСС/STR
Владимир Зеленский не исключает, что новым послом Украины в США станет Рустем Умеров, который сейчас занимает пост министра обороны.
На пресс-конференции в Риме он сказал, что замена посла в Вашингтоне произойдёт довольно скоро. Если назначение Умерова всё же произойдёт, то это может привести к серьёзным изменениям в украинском правительстве.
Зеленский также добавил, что нынешний посол Оксана Маркарова сможет продолжить свою работу на Украине, если сама этого захочет.
Ранее сообщалось, что руководители делегаций России и Украины, Владимир Мединский и Рустем Умеров, регулярно общаются по телефону, обсуждая различные вопросы. По словам главы государства, дата третьего этапа переговоров между Россией и Украиной будет определена лидерами переговорных групп, которые уже приступили к выбору подходящего дня для новой встречи.