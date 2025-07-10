Зеленский намекнул на назначение Умерова послом в США

Владимир Зеленский не исключает, что новым послом Украины в США станет Рустем Умеров, который сейчас занимает пост министра обороны.

На пресс-конференции в Риме он сказал, что замена посла в Вашингтоне произойдёт довольно скоро. Если назначение Умерова всё же произойдёт, то это может привести к серьёзным изменениям в украинском правительстве.

Зеленский также добавил, что нынешний посол Оксана Маркарова сможет продолжить свою работу на Украине, если сама этого захочет.