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10 июля, 18:44

Зеленский намекнул на назначение Умерова послом в США

Зеленский: Рустем Умеров может стать новым послом Украины в США

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС/STR

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС/STR

Владимир Зеленский не исключает, что новым послом Украины в США станет Рустем Умеров, который сейчас занимает пост министра обороны.

На пресс-конференции в Риме он сказал, что замена посла в Вашингтоне произойдёт довольно скоро. Если назначение Умерова всё же произойдёт, то это может привести к серьёзным изменениям в украинском правительстве.

Зеленский также добавил, что нынешний посол Оксана Маркарова сможет продолжить свою работу на Украине, если сама этого захочет.

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Ранее сообщалось, что руководители делегаций России и Украины, Владимир Мединский и Рустем Умеров, регулярно общаются по телефону, обсуждая различные вопросы. По словам главы государства, дата третьего этапа переговоров между Россией и Украиной будет определена лидерами переговорных групп, которые уже приступили к выбору подходящего дня для новой встречи.

Анастасия Никонорова
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