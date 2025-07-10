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Регион
10 июля, 09:48

Зеленский сбежал с Украины вместе с министром обороны перед рекордным «ударом возмездия»

Зеленский уехал с Украины перед самой масштабной атакой ВС РФ за время СВО

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

Владимир Зеленский покинул территорию Украины и уехал в Ватикан на встречу с новым папой римским Львом XIV прямо перед началом массированных «ударов возмездия». Самый массированный налёт российских дронов и прилёт ракет «Кинжал» он комментировал уже из Европы.

Интересно, что с ним за пределы Незалежной уехали министр обороны Рустем Умеров, руководитель офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса. После отъезда политика со свитой, в ночь на 9 июля, Вооружённые силы Украины зафиксировали 741 воздушную цель — 728 беспилотников, включая «Герани», а также крылатые ракеты «Кинжал» и «Искандер». Зеленский назвал атаку самой масштабной за всё время конфликта.

В ночь на 10 июля удары продолжились и длились 10 часов. По словам украинского политика, за это время по столице и другим областям было выпущено более 400 ракет и беспилотников. Атаки сопровождались взрывами и возгораниями и по продолжительности заняли десять часов.


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Андрей Бражников
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