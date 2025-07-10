Герой на небесах: Наши бойцы бомбят Украину ракетами мести за закрывшего собой маму пятилетнего Толю
Коц: Бойцы РФ стали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ мальчику Толе
Российские военнослужащие начали посвящать снаряды памяти пятилетнего Толи, который закрыл собой мать от удара украинского беспилотника на пляже в Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Ракета, подписанная морпехами. Обложка © Telegram / Морпехи Севастополя
Журналист опубликовал фотографию снаряда с надписью «За мальчика Анатолия из Курска», подчеркнув, что история самоотверженного поступка ребёнка не оставила равнодушными участников СВО, и бойцы «добавят» ВСУ.
«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов (...), не оставила равнодушными бойцов на передовой», — подписал фотографию Коц.
Ранее сообщалось, что пятилетний Толя, раненый при обстреле городского пляжа в Курске, скончался по дороге в Москву, куда его везли для оказания медицинской помощи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о создании стихийного мемориала, куда люди несут цветы и игрушки в память о смелом мальчике и других жертвах обстрела.
Обложка © Telegram / Минобороны России