Герой на небесах: Наши бойцы бомбят Украину ракетами мести за закрывшего собой маму пятилетнего Толю

Российские военнослужащие начали посвящать снаряды памяти пятилетнего Толи, который закрыл собой мать от удара украинского беспилотника на пляже в Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.

Ракета, подписанная морпехами. Обложка © Telegram / Морпехи Севастополя

Журналист опубликовал фотографию снаряда с надписью «За мальчика Анатолия из Курска», подчеркнув, что история самоотверженного поступка ребёнка не оставила равнодушными участников СВО, и бойцы «добавят» ВСУ.