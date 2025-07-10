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Регион
10 июля, 06:28

Герой на небесах: Наши бойцы бомбят Украину ракетами мести за закрывшего собой маму пятилетнего Толю

Коц: Бойцы РФ стали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ мальчику Толе

Российские военнослужащие начали посвящать снаряды памяти пятилетнего Толи, который закрыл собой мать от удара украинского беспилотника на пляже в Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.

Ракета, подписанная морпехами. Обложка © Telegram / Морпехи Севастополя

Ракета, подписанная морпехами. Обложка © Telegram / Морпехи Севастополя

Журналист опубликовал фотографию снаряда с надписью «За мальчика Анатолия из Курска», подчеркнув, что история самоотверженного поступка ребёнка не оставила равнодушными участников СВО, и бойцы «добавят» ВСУ.

«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов (...), не оставила равнодушными бойцов на передовой», — подписал фотографию Коц.

Морпехи Севастополя показали ракету мести за 5-летнего Толю из Курска
Морпехи Севастополя показали ракету мести за 5-летнего Толю из Курска

Ранее сообщалось, что пятилетний Толя, раненый при обстреле городского пляжа в Курске, скончался по дороге в Москву, куда его везли для оказания медицинской помощи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о создании стихийного мемориала, куда люди несут цветы и игрушки в память о смелом мальчике и других жертвах обстрела.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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