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9 июля, 14:13

Умер 5-летний Толя, который закрыл собой маму во время атаки ВСУ на пляж в Курске

Хинштейн: Умер мальчик, который пострадал во время атаки дронов ВСУ в Курске

Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Умер 5-летний Толя, который закрыл собой маму во время атаки дронов на пляж в Курске. Малыш получил ожоги более 30% поверхности тела. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинтшейн.

«К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали всё, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжёлыми: у ребёнка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека», — сообщил Хинштейн.

Он выразил соболезнования семье и пообещал оказать всю необходимую помощь. А ВСУ глава Курской области пообещал возмездие.

«Сложно подобрать слова, которые выразят нашу боль. Это невосполнимая утрата... Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным», — добавил он.

Огромные воронки и тела жертв: Появилось видео с пляжа в Курске сразу после налёта дронов ВСУ
Огромные воронки и тела жертв: Появилось видео с пляжа в Курске сразу после налёта дронов ВСУ

Напомним, вечером 8 июля набитые пластитом украинские беспилотники атаковали пляж с людьми в Курске. В результате обстрела погибли три человека. Ещё 10 получили ранения, одним из них был 5-летний мальчик Толя — он закрыл собой маму во время атаки и получил серьёзные ожоги. В Госдуме призвали наградить маленького героя.

Александра Вишнякова
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