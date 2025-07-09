Умер 5-летний Толя, который закрыл собой маму во время атаки ВСУ на пляж в Курске
Хинштейн: Умер мальчик, который пострадал во время атаки дронов ВСУ в Курске
Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Умер 5-летний Толя, который закрыл собой маму во время атаки дронов на пляж в Курске. Малыш получил ожоги более 30% поверхности тела. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинтшейн.
«К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали всё, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжёлыми: у ребёнка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека», — сообщил Хинштейн.
Он выразил соболезнования семье и пообещал оказать всю необходимую помощь. А ВСУ глава Курской области пообещал возмездие.
«Сложно подобрать слова, которые выразят нашу боль. Это невосполнимая утрата... Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным», — добавил он.
Напомним, вечером 8 июля набитые пластитом украинские беспилотники атаковали пляж с людьми в Курске. В результате обстрела погибли три человека. Ещё 10 получили ранения, одним из них был 5-летний мальчик Толя — он закрыл собой маму во время атаки и получил серьёзные ожоги. В Госдуме призвали наградить маленького героя.