Умер 5-летний Толя, который закрыл собой маму во время атаки ВСУ на пляж в Курске

Умер 5-летний Толя, который закрыл собой маму во время атаки дронов на пляж в Курске. Малыш получил ожоги более 30% поверхности тела. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинтшейн.

«К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали всё, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжёлыми: у ребёнка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека», — сообщил Хинштейн.

Он выразил соболезнования семье и пообещал оказать всю необходимую помощь. А ВСУ глава Курской области пообещал возмездие.