Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи

Число пострадавших от атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, прибывший на место происшествия.

Погибли трое мужчин, среди них сотрудник Росгвардии, старший сержант. Как рассказал Хинштейн, росгвардеец вместе с товарищем выехал на городской пляж после сообщений о первых взрывах и начал эвакуировать отдыхающих, когда произошёл второй взрыв. К сожалению, офицер не выжил.

«Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — подчеркнул Хинштейн.

Всего пострадало семь человек. У них диагностированы осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Пять человек, в том числе пятилетний ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. Врио губернатора также сообщил, что направляется в больницу, чтобы лично убедиться в оказании всей необходимой помощи пострадавшим. Хинштейн назвал произошедшее «беспрецедентным по своей жестокости ударом по мирному объекту».

«Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — заявил глава региона, выразив уверенность, что все причастные к этой варварской атаке получат по заслугам.