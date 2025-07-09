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Регион
8 июля, 21:01

Трое погибли и шесть человек пострадали при атаке ВСУ на городской пляж в Курске

Обложка © kursk112.ru

Обложка © kursk112.ru

Вечером 8 июля вооружённые формирования Украины нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего три человека скончались на месте. О трагедии сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесён удар по месту, где находились мирные жители», – написал глава региона в телеграм-канале.

В результате атаки ВСУ пострадали шесть человек. Один мужчина с проникающим ранением грудной клетки находится в тяжёлом состоянии и был экстренно госпитализирован. Другой получил осколочное ранение плеча, ещё один мужчина – травму рёбер и осколочные ранения. Все они доставлены в Курскую областную больницу. Кроме того, две женщины и ребёнок получили ожоги, им также оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы, уточняются детали произошедшего и степень ущерба. Глава региона также выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших и пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь.

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Ранее Life.ru писал, что пенсионер получил ранения при ударе беспилотников ВСУ по жилому дому в курском селе. Пожилого мужчину с серьёзными травмами обнаружили под завалами дома.

Юния Ларсон
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