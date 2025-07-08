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8 июля, 20:38

Пенсионер получил ранения при ударе БПЛА ВСУ по жилому дому в курском селе

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Ночью 8 июля украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района Курской области. В результате удара 70-летний местный житель получил серьёзные травмы — осколочные ранения лица и повреждение глаза. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, пострадавший был обнаружен под завалами и оперативно доставлен в Рыльскую центральную районную больницу.

В настоящее время врачи оказывают мужчине всю необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время его планируют перевести в Курскую областную больницу для получения специализированного лечения.

«Вновь призываю каждого: не возвращайтесь на приграничные территории! Они каждый день подвергаются варварским атакам противника! Берегите себя!»написал Хинштейн в своих соцсетях.

Житель белгородского посёлка Борисовка пострадал от детонации дрона ВСУ
Житель белгородского посёлка Борисовка пострадал от детонации дрона ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата пострадали трое, среди которых оказался малыш в возрасте полутора лет. Инцидент произошёл в посёлке Борисовка.

Артём Гапоненко
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