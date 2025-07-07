В Белгородской области при атаке дрона пострадали трое, включая полуторагодовалую девочку
Гладков: В Борисовке из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали трое, среди них — ребёнок
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В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по посёлку Борисовка в Белгородской области ранены три человека, включая полуторагодовалую девочку. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, все пострадавшие получили баротравмы. Женщина доставлена в городскую больницу №2 Белгорода, ребёнок — в областную детскую клинику. Ещё одной жительнице помощь оказали на месте, она будет проходить лечение амбулаторно.
Взрыв произошёл во дворе многоквартирного дома. Повреждено шесть машин, в девяти квартирах выбиты стёкла. Местные службы осматривают здания и уточняют масштабы разрушений.
А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов Вооружённых сил Украины в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1963 года рождения. Со стороны ВФУ зафиксировано пять атак с использованием 155-мм ствольной артиллерией, включая боеприпасы кассетного типа, а также БПЛА.