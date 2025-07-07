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7 июля, 19:14

Пушилин: В Никитовском районе в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В Никитовском районе Горловки из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мирный горловчанин погиб сегодня из-за киевской агрессии», — написал он в своём телеграм-канале.

Со стороны ВФУ зафиксировано пять вооружённых атак. В ходе нападений применялись 155-мм ствольная артиллерия, включая боеприпасы кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Ранее Министерство обороны РФ сообщало о продвижении российских войск в Днепропетровской области. Подразделения постепенно вытесняют противника из населённых пунктов и укреплённых районов, захватывая территории и продвигаясь вперёд. Российский флаг был водружён над населённым пунктом Дачное, который полностью освобождён от украинских сил.

Алена Пенчугина
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