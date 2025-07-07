В Никитовском районе Горловки из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мирный горловчанин погиб сегодня из-за киевской агрессии», — написал он в своём телеграм-канале.

Со стороны ВФУ зафиксировано пять вооружённых атак. В ходе нападений применялись 155-мм ствольная артиллерия, включая боеприпасы кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).