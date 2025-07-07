Министерство обороны РФ сообщает о продвижении российских войск в Днепропетровской области, где украинские военнослужащие сдаются в плен. По информации ведомства, российские подразделения постепенно вытесняют противника из населённых пунктов и укреплённых районов, захватывая территории и продвигаясь вперёд.

Российский флаг был водружён над населённым пунктом Дачное, который полностью освобождён от украинских сил. Российские беспилотные летательные аппараты выявляют огневые точки и скопления личного состава ВСУ в блиндажах и лесополосах. После обнаружения этих позиций артиллерия и ударные беспилотники наносят удары, уничтожая выявленные цели.

В ведомстве подчеркивают, что российские военнослужащие, участвующие в наступательных операциях, успешно противостоят украинским формированиям, последовательно выбивая их из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя противника и захватывая военное имущество, а также берут в плен украинских солдат.