Российские войска усиливают давление на ВСУ в Днепропетровской области, заставляя их отступать
Минобороны: ВСУ несут потери и сдаются в Днепропетровской области
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ сообщает о продвижении российских войск в Днепропетровской области, где украинские военнослужащие сдаются в плен. По информации ведомства, российские подразделения постепенно вытесняют противника из населённых пунктов и укреплённых районов, захватывая территории и продвигаясь вперёд.
Российский флаг был водружён над населённым пунктом Дачное, который полностью освобождён от украинских сил. Российские беспилотные летательные аппараты выявляют огневые точки и скопления личного состава ВСУ в блиндажах и лесополосах. После обнаружения этих позиций артиллерия и ударные беспилотники наносят удары, уничтожая выявленные цели.
В ведомстве подчеркивают, что российские военнослужащие, участвующие в наступательных операциях, успешно противостоят украинским формированиям, последовательно выбивая их из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя противника и захватывая военное имущество, а также берут в плен украинских солдат.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Киевом части Запорожской области, в здании областного военкомата, были уничтожены около десяти сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования). Информацию об этом распространил Владимир Рогов, член Общественной палаты и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.