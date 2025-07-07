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Регион
7 июля, 14:46

Российские войска усиливают давление на ВСУ в Днепропетровской области, заставляя их отступать

Минобороны: ВСУ несут потери и сдаются в Днепропетровской области

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщает о продвижении российских войск в Днепропетровской области, где украинские военнослужащие сдаются в плен. По информации ведомства, российские подразделения постепенно вытесняют противника из населённых пунктов и укреплённых районов, захватывая территории и продвигаясь вперёд.

Российский флаг был водружён над населённым пунктом Дачное, который полностью освобождён от украинских сил. Российские беспилотные летательные аппараты выявляют огневые точки и скопления личного состава ВСУ в блиндажах и лесополосах. После обнаружения этих позиций артиллерия и ударные беспилотники наносят удары, уничтожая выявленные цели.

В ведомстве подчеркивают, что российские военнослужащие, участвующие в наступательных операциях, успешно противостоят украинским формированиям, последовательно выбивая их из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя противника и захватывая военное имущество, а также берут в плен украинских солдат.

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Ранее сообщалось, что в оккупированной Киевом части Запорожской области, в здании областного военкомата, были уничтожены около десяти сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования). Информацию об этом распространил Владимир Рогов, член Общественной палаты и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Алиса Хуссаин
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