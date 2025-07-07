Пять женщин из Приморья отправились на СВО в составе отряда добровольцев «Тигр»

Пять женщин-добровольцев из Приморского края пополнили ряды отряда «Тигр» в зоне проведения специальной военной операции. Депутат Госдумы и журналистка Марина Ким рассказала о героинях в своём телеграм-канале.

Пять женщин-добровольцев, присоединившихся к отряду «Тигр». Видео © Telegram / КИМ

Участницей боевого пополнения, в том числе, стала глава одного из районов Приморского края. Она временно оставила руководство территорией, передав полномочия коллегам, чтобы лично возглавить женскую группу в составе боевого подразделения. Все женщины прошли серьёзную подготовку и уже приступили к выполнению задач наравне с мужчинами.

Каждая из них выполняет конкретные задачи на передовой — от связи до медицинской помощи. Их главное предназначение, как подчёркивается в репортаже, — обеспечивать моральную поддержку и сохранять боевой дух на высоком уровне, что в условиях фронта жизненно необходимо.

С начала СВО жительницы Приморья регулярно доставляли гуманитарную помощь и медикаменты, а теперь решили присоединиться непосредственно к подразделению.

«Мама выполняет государственные задачи, чтобы ты у меня жил под чистым небом над головой», — написала одна из участниц обращения к сыну перед отправкой.